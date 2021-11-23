帝国神话寿命怎么提高 怎么提升NPC的寿命

2021-11-24 09:15:27 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话游戏中是由寿命系统的，寿命队npc非常重要，能够持续npc的使用时间，下面就为大家分享帝国神话提高npc寿命的方法。

帝国神话寿命提升方法介绍

NPC和马匹都有阳寿属性，NPC 默认是 100，马匹600。

招募熟练度高了有增加驯服后阳寿的技能。

NPC死亡在武将营复活需要消耗食物和阳寿，马匹繁殖、复活也消耗阳寿，阳寿不够就不能复活了。

请注意，阳寿有增加阳寿的大还丹等，现在只能挖宝得到，很稀有。