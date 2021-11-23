帝国神话藏宝图怎么用 藏宝图怎么找宝藏

2021-11-24 09:12:20 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话游戏中有藏宝图的设定，玩家可以通过藏宝图在地图中获取不少道具，那么藏宝图的使用方法是什么，一起来看看吧。

帝国神话藏宝图作用

藏宝图有两种，一种是大世界上给你标明某个地点有箱子，你跑过去打开箱子会出 NPC 攻击你，杀了 NPC 就掉落兵法之类的物品。

另一种是指引你去 地图上一个石碑，跑过去点击石碑就会出现传送倒计时，会把周围一定范围内的玩家 NPC 马匹传送进副本，最多三个玩家。

注意藏宝图有等级的，以前有 BUG 默认传送最高级的副本，副本里面死掉装备是拿不出来的请注意。

藏宝图在背包右键使用，地图上会出现小铲子形状的标记点。