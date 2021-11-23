帝国神话淬火精华作用是什么 淬火精华在哪里买

2021-11-23 09:35:00 来源：互联网 编辑：佚名

帝国神话淬火精华是游戏中非常重要的道具，能够帮助玩家打造高品质的装备，下面就为大家分享淬火精华的获取方法。

帝国神话淬火精华作用和获取方法

铜钱可以购买带品装备淬火精华，绿品以上装备毛坯要淬火需要淬火精华，根据品质不同需要的淬火精华品质数量也不一样，所以一件高品质的装备不仅需要熟练度。

还需要花铜币从势力商店区别于集市，购买淬火精华，初级淬火精华大约100铜币一个，越高级的越贵。

初级普通高级淬火精华打县城NPC会掉落，其他地方高级NPC 应该也掉，精致和完美的应该只 能势力商铺买。