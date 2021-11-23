足球经理2022中场的球员怎么选 中场用什么球员好

2021-11-23 09:23:15 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中的球员有很多种，没有一种球员的定位都不同，球场中各个位置的球员都非常重要，下面就为大家推荐足球经理2022中场球员。

足球经理2022中场球员推荐

中场：

节拍器：可以用拖后组织核心替代，需要很好的传球能力，最好能有一脚远射。

中场：可以用抢球机器替代，需要很好的防守能力，具备一定的传球。

边路组织核心：根据自身情况，左右俩侧随意，最好是用顺足球员。需要非常好的传球能力，最好速度快一些。