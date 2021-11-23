足球经理2022球员选什么属性好 怎么培养球员

足球经理2022游戏中每个球员都有自己的定位，每个位置的球员都需要培养不同的属性才能够将战术发挥到最大化，那么足球经理2022球员的属性怎么选？一起来看看吧。
中后卫：除了正常的关键属性外，良好的团队合作是维持越位陷阱的关键。
右后卫：良好的工作投入、传球、传中，个人习惯里最好有有机会就前插。
左后卫：传球要好。
中场：两个中场的工作投入要大于15，并受益于良好的视野、才华、传球、远射。中场(防守)更像是一个防守球员，中场(策应)要更擅长传球、视野远射等。中场(策应)在盯人、抢断、防守站位方面能力不低于13，不要用一个前场组织核心来扮演这个角色。
中场(左)：左脚边锋，需要传中、盘带、射门，他会发现发经常处于进球的位置。
中场(右)：左脚。个人习惯有经常尝试传身后球、控制节奏、从右路内切。
左前锋：策应职责的左前锋。平衡和强壮要好，加上射门和创造能力的属性。身高和弹跳也是关键。右脚球员。
右前锋：攻击职责的前锋，具有良好的射门、镇定、无球跑动、头球、弹跳(13以上)。右脚球员，个人习惯于第一时间射门、跑空当接球。
总的来说，这个战术需要你培养出合适的球员，这意味着你要放弃一些不适合的高PA球员。
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