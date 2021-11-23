真女神转生5仲魔选什么好 哪些仲魔好用

2021-11-23 09:07:07 来源：互联网 编辑：佚名

真女神转生5仲魔在游戏中能够帮助玩家战斗，每一种仲魔的用法也不同，那么真女神转生5仲魔怎么选？下面就为大家介绍一下。

真女神转生5仲魔推荐

【达娜】

推荐技能：古老母爱、恢复兆倍、物理耐反无吸其一、物理抵挡、力/魔 之馈赠其一。

不屈斗志、奈落口罩(可换)、带个异常封人修罗中段加血

最强当属 达娜 专属技能能消buff 去异常，相当好用，而且加血适应度点满，古老的母爱消耗84，续航不错，不屈斗志防止背面 咒杀吸收补弱点 带个睡眠偶尔用到可以替换 强化糖球不需要，我没来得及换。

【伊登】

加血自带强化糖球，是最终限定路线之前能拿到手的最好奶妈 推荐技能如图所示，无效可以换成反，缺蓝可以吧恢复盈满换成大魔脉。

【多绪】

啥都好 就是可惜会离队，不然优先级比伊登高，蓝耗较高，途中梅地亚拉翰不需要，可以换成馈赠，或者补一手异常。

【狄蜜特】

加血超过血量上限，很好用，但是不能清除自己debuff，强化糖球，迪坤达二选一，蓝耗的话迪坤达更好。

【马利亚】

这个就一般，强化糖球可以换成迪坤达。