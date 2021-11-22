帝国时代4怎么呜噜噜手气成就解锁 招募招降25个敌人

帝国时代4游戏中有很多成就供玩家挑战，其中有个呜噜噜手气成就做起来比较麻烦，需要玩家招降25个单位并获控制权，下面就为大家介绍帝国时代4怎么呜噜噜手气攻略。
呜噜噜手气是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：使用一次招降获得 25 个单位的控制权。
成就玩法
除了特定阵营，本作僧侣的招降必须在持有圣物的情况下发动，而且发动后是范围效果。
建议新建8人的人机游戏，地图全开无迷雾，先获取一个以上的圣物，等到游戏中后期，AI 敌人会派很多农民扎堆去采金矿/石料，而且采集点一般会离敌方部队比较远，并且农民一般不会主动攻击，此时派一个僧侣去呜噜噜。
帝国时代4游戏中有很多成就供玩家挑战，其中有个呜噜噜手气成就做起来比较麻烦，需要玩家招降25个单位并获控制权，下面就为大家介绍帝国时代4怎么呜噜噜手气攻略。帝国时代4怎么呜噜噜手气成就攻略呜噜噜手气是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：使用一次招降获得25个单位的控制权。成就玩法除了特定阵营，本作
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