帝国时代4怎么呜噜噜手气成就解锁 招募招降25个敌人

2021-11-22 09:42:34 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中有很多成就供玩家挑战，其中有个呜噜噜手气成就做起来比较麻烦，需要玩家招降25个单位并获控制权，下面就为大家介绍帝国时代4怎么呜噜噜手气攻略。

帝国时代4怎么呜噜噜手气成就攻略

呜噜噜手气是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：使用一次招降获得 25 个单位的控制权。

成就玩法

除了特定阵营，本作僧侣的招降必须在持有圣物的情况下发动，而且发动后是范围效果。

建议新建8人的人机游戏，地图全开无迷雾，先获取一个以上的圣物，等到游戏中后期，AI 敌人会派很多农民扎堆去采金矿/石料，而且采集点一般会离敌方部队比较远，并且农民一般不会主动攻击，此时派一个僧侣去呜噜噜。