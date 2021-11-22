最后的战役劫后余生变异性技能怎么加点 变异性技能选什么好

最后的战役劫后余生是一款僵尸末日游戏，游戏中每一关都会有特殊感染者，每一种特感的打法不同，下面就为大家分享最后的战役劫后余生特感的打法。最后的战役劫后余生特殊僵尸打法第一章：Bommer(看到你会冲过来自爆地上短时间有毒液伤害，翻滚躲避即可)。精英特感(比正常怪胖一圈很壮，有霸体攻击,打几下翻滚开再

2021-11-22 | 0