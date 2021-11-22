最后的战役劫后余生什么枪好用 那些枪比较强

2021-11-22 09:26:36 来源：互联网 编辑：佚名

最后的战役劫后余生游戏中有很多武器，每一种武器的伤害和属性都不同，那么最后的战役劫后余生哪些枪比较好用？一起来看看吧。

最后的战役劫后余生武器介绍

手枪系+冲锋枪：

G17 (手枪的神，近距离伤害可观，搭配各种零件可以满足第二章中段前的大部分情况)。

UMP45 / mp5( 使用手枪配件，替换G17火力中后期不足)。

乌兹(弹药泼水器)。

左轮(长的装瞄镜可以当狙，短的过度应急)。

维克托(超级弹药泼水器，伤害略低于ump45)。

突击步枪+精准步枪：

( 由于游戏的机制，不能连射弹匣较小的枪容错率都较低，射手步枪一般用于点杀特感怪)。

M16 (过渡品，三连发点射，大概率连射3个，能秒的情况下)。

M4A1 (综合性较好)。

AK47 (高伤，换弹条比较恶心，搭配配件后依然捉急)。

运动步枪 (过渡品)。

猎枪 (高伤，过度品，打精英特感效果好)。

SCAR (综合性较好)。

特殊火力：

机枪( 弹药蒸发器，尸潮毁灭者 )。

榴弹、RPG(虽然威力很猛，但鉴于这游戏抽象的瞄准机制，首先你要确定你打得中并且不会炸死自己)。

喷子：泵喷和双管喷的装弹和有效距离，决定了下水道(装配枪口后，距离弹道稍有好转)。