最后的战役劫后余生特殊僵尸怎么打 特感有哪些

2021-11-22 09:21:35 来源：互联网 编辑：佚名

最后的战役劫后余生是一款僵尸末日游戏，游戏中每一关都会有特殊感染者，每一种特感的打法不同，下面就为大家分享最后的战役劫后余生特感的打法。

最后的战役劫后余生特殊僵尸打法

第一章：

Bommer(看到你会冲过来自爆地上短时间有毒液伤害，翻滚躲避即可) 。

精英特感(比正常怪胖一圈很壮，有霸体攻击,打几下翻滚开再打)。

军队防弹怪(近战破甲,直接砍死还是破甲1枪看个人喜好)。

特感跑尸(注意别被围了)。

第二章：

Hunter(翻滚躲避，贴近不会攻击，近战解决，身材太小枪械解决经常描边)。

TANK (尽量拿子弹直接堆死，如不影响你行动，建议避战，浪费子弹)。

攻击模式为：

1.砸地板，小范围AOE全部倒地，包括怪。

2.距离拉远会触发野蛮冲撞，注意会有小幅度拐弯，翻滚躲避。

3.挥舞老拳。

第三章：

Charger(穿成无赖战士那样，会对你持续跑步冲锋，近战大硬直随便砍)。

Spitter (翻滚躲避，注意地面)。

第四章：

装甲TANK(牛攻击后的硬直CD近战武器上去破甲弄死，没破甲前枪械爆炸基本刮痧)。

火焰干尸(黑魂既视感，远程解决，死亡后自爆火焰)。