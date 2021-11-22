暗黑2重制版小符咒有什么用 有哪些好用小符咒

2021-11-22 09:14:18 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版中玩家除了给职业穿上各种装备，还有很多其他方法能够提升自己的战斗力，下面就为大家介绍暗黑2重制版小符咒的作用。

暗黑2重制版小符咒作用介绍

咒符根据背包中所占空间一共分为三种：小型(1格)、大型(2格)和超大型(3格)。

毁灭

这三种分别有对应且每个角色只能带一个的暗金品质咒符，分别为“毁灭”(世界事件掉落，重制版触发条件为卖乔丹之石)、“地狱火炬”(挑战超级6BOSS掉落)和“基德的运气”(怪物掉落)，其余蓝色品质的咒符可以带多个，哪怕属性完全相同。那么你了解哪些属性的小咒符有使用价值么?

生命之闪耀小咒符

蓝色品质咒符属于最多出现两条词缀属性的魔法物品，词缀搭配分为前缀和后缀，可以为1前缀1后缀、无前缀1后缀或1前缀无后缀。例如满属性变量的“生机之蛟龙”(海蛇之生命)小咒符属性为：+20生命+17法力，前缀属性为：17法力，后缀属性为：20生命。这种两个词缀搭配且词缀属性满变量(或接近满变量)的小咒符非常难得，想了解具体哪些属性搭配值得保留，先要知道哪些前后缀属性有价值。

生机之优良小咒符

前缀(最大变量)：3点最大伤害值20攻击命中率、36点攻击命中率、17法力值、单系(冰、火、电、毒)元素抗性11点、所有抗性5点、1-71点闪电伤害、175点毒素伤害，效果持续6秒

后缀(最大变量)：5%快速打击回复、20生命值、7%MF、1-28点闪电伤害、50点毒素伤害，效果持续6秒

上面的这些属性主要分为生存续航(生命、法力、抗性、快速打击回复)、物理输出(最大伤害、攻击命中率)、物理附加元素伤害(闪电伤害、毒素伤害)以及堆MF玩法。

平衡之优良小咒符

属性搭配较好的小咒符有较低的概率可直接刷怪掉落，另外也可以用3个完美宝石(骷髅)重置其属性(能无限次洗下去，不过只有地狱尼拉塞克和巴尔掉落的小咒符有机会洗出所有词缀属性)，这也是一个大坑，没有足够的完美宝石和好运气很难洗出有价值小咒符。