孤岛惊魂6有什么武器好用 哪些武器厉害

喋血复仇噩梦难度玩家正常打难度很高，需要搭配好卡组在进行攻略，那么喋血复仇噩梦难度有哪些好用的卡组？一起来看看吧。喋血复仇噩梦难度卡组推荐奶妈狙击位卡组狙击位卡组跑酷使用速度卡组，现金基本不跑了，一直跟队友地推章节4弱点卡组说说个人心得。有固定队伍的老哥别整什么分享财富了，那可太拉了，铜币拾荒+金钱

2021-11-19 | 0