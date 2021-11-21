孤岛惊魂6有什么武器好用 哪些武器厉害

孤岛惊魂6一些发售到现在有段时间了，游戏中有不少强力好用的武器，那么孤岛惊魂6强力的武器都有哪些？下吗就为大家介绍一下。
1.烧烤机：初始野路子武器。
2.铜墙铁壁：从胡安处购买，最初即可购买。
3.钉枪：从胡安处购买，最初即可购买。
4.亲亲：从胡安处购买，等级3解锁。
5.烟火制造者：从胡安处购买，等级4解锁。
6.魔法棒完成雅拉故事【三圣祝福】奖励获得。
孤岛惊魂6一些发售到现在有段时间了，游戏中有不少强力好用的武器，那么孤岛惊魂6强力的武器都有哪些？下吗就为大家介绍一下。孤岛惊魂6强力武器介绍1.烧烤机：初始野路子武器。2.铜墙铁壁：从胡安处购买，最初即可购买。3.钉枪：从胡安处购买，最初即可购买。4.亲亲：从胡安处购买，等级3解锁。5.烟火制造者
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