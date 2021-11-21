战地2042危险地带新手怎么打 危险地带开局怎么玩

2021-11-21 10:03:43 来源：互联网 编辑：佚名

战地2042危险地带是一个吃鸡大逃杀模式，不少新手开局玩家都在这个模式被其他玩家击杀，那么战地2042危险地带该怎么打？一起来看看吧。

战地2042危险地带新手指南

危险地带是《战地2042》的一个新模式，在该模式中，玩家需要寻找数据存储盘及获取积分，积分可以用于购买武器和装备，以便下次游玩时使用。本篇攻略将向大家介绍5条注意事项，以帮助各位快速了解危险地带模式。

不要单独作战

如果你之前玩过一两把危险地带模式，那你肯定见过为了拿存储盘不顾一切冲出去而被打死的人。不要逞英雄，和队友待在一起，注重团队合作。如果和朋友一起玩的话，可以通过语音交流;如果和匹配到的路人一起玩，那就多用地图标注和文字聊天。

小对内所有玩家死亡后，游戏就会结束，并且已经收集到的数据存储盘也不会换算成积分，所以如果情况允许的话，第一时间跑过去复活队友。在危险地带模式中，敌对的势力很多，但也不要自乱阵脚，及时和队友沟通、集火敌人、搜刮物资等等。角色死亡后，数据存储盘也会消失，所以队友之间在分散站位时也不要靠的太远。

选择最适合团队作战的角色

《战地2042》中有许多位专家角色可供选择，队伍里每位玩家都应该侧重不同的方面，例如治疗、狙击、寻找数据存储盘、侦查敌人等。每个专家角色都有独特的能力，例如法尔克能够急救任何队友并恢复其全部生命值、卡斯帕能够使用OV-P侦查无人机探知险情等等。

推荐四位玩家分别负责狙击、治疗、防御和进攻。法尔克可以很好地治疗队友，卡斯帕则是完美的狙击手，鲍里斯和爱尔兰佬可以用于防御(拿存储盘的时候可以派上大用场)，而且鲍里斯的SG-36哨兵枪还能自动锁定并攻击附近的友军，进攻必备。

如果队伍没开语音，那么在选角色的装备的时候要先留意一下，别着急选。如果没人选医疗兵的话，那我们直接选就行。

不要吝啬

身上的装备越好，获胜的几率就越大。所以多花点积分给自己整一些好的装备、武器和配件。投资高回报也高，之后能把花的积分全赚回来。

推荐先购买最适合当前角色使用的装备，然后再看看队伍里缺什么，没有针对载具的武器就买一把无后坐力的M5，没有人用狙击枪那我们买一个。部分武器和装备还需要升级，推荐优先选择那些可以搭配使用的武器装备。

敌人的敌人就是朋友

进入卫星胶囊掉落的区域后，先不要着急去找数据存储盘，如果附近出现了两波或更多的敌人，那就躲起来，让对面先打，我们可以趁此机会定位对方的大致位置或探查其他的数据存储盘，等他们打的差不多了再过去全收掉，正所谓鹬蚌相争渔翁得利。

而且不要没头没脑往前冲，和队友待在一起。

优先寻找载具

《战地2042》里的载具还是相当不错的，在危险地带中也可以发挥很大的作用。自带武器的载具本身就可以攻击敌人。在前期，许多小队是没有反载具枪械的，随便开一辆车冲过去都可能把他们碾死。而且坐在载具里还可以抵挡部分伤害，提高团队存活率。

其次，在跑图的时候，光靠步行实在太慢了，有了载具之后，可以迅速来到数据存储盘的位置，拿上之后再快速跑路，而且坐上载具也可以快速来到撤离点。所以进入游戏后最好先找载具。