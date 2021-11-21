战地2042绶带怎么获得 绶带怎么刷

2021-11-21 09:57:41 来源：互联网 编辑：佚名

战地2042玩家每次完成一把对局都能获得一些绶带，想要快速获得绶带有速刷的方法，下面就为大家分享战地2042绶带速刷攻略。

战地2042绶带速刷方法

僚机绶带

获得方法：协助击杀敌人，急救倒下的队友

推荐专家：法尔克、天使

任意专家都可以复活队友，但法尔克和天使作为支援兵，除了治疗、急救之外还能做得更多：法尔克可以让被击倒的友军重返战斗并补充其所有生命值;天使复活的友军还会获得额外的护甲与生命值。

战斗绶带

获得方法：摧毁载具、击杀敌人

推荐专家：麦凯、鲍里斯

推荐武器：PP-29、无后坐力M5

麦凯的爪钩枪能力和灵活轻快特性提供了很高的机动性，熟练使用后就可以快速击杀敌人;鲍里斯的SG-36哨兵炮会自动锁定敌人并射击，被哨兵炮击杀的敌人也视为由我们击杀。

PP-29是目前最好的枪械之一，射速快，载弹量高，而且后坐力不大，容易控制，是一把非常好用的利器;面对载具时，普通的武器就没什么用了，掏出我们的无后坐力M5就可以轻松摧毁载具。

除此之外，也可以使用卡斯帕的无人机，召唤出无人机后，把C5炸弹安装在无人机上，然后操控无人机飞到人多的地方或是载具附近，引爆炸弹就可以从很远的地方击杀敌人/摧毁载具。

情报绶带

获得方法：为团队提供侦查信息，不能让其落入敌人手中

推荐专家：卡斯帕、白智秀

卡斯帕可以使用无人机侦查敌方信息、白智秀能够使用EMG-X扫描仪看到墙壁后边的敌人，队友击杀这些被发现的敌人后，会算入我们的助攻数。

目标绶带

获得方法：占领、防守、控制

这个绶带很容易获得，只要在游玩时遵循各个模式的目标就可以：

征服模式——占领目标并清除敌人

突破模式——占领或防守占领点，直到敌人被消灭或最后一个占领点被占领

危险地带——收集数据存储盘并成功撤离

后勤绶带

获得方法：通过治疗、修理和弹药补给保证队伍的推进

推荐专家：天使

天使的战备组合箱可以快速补给弹药、护甲及呼叫战备组合支援。虽然其他角色也都可以部署弹药箱或医疗箱来进行支援，不过天使在这一点上明显做得更好。