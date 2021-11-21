暗黑2重制版暗金戒指哪些好用 暗金戒指怎么选

2021-11-21 09:40:21 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版游戏中有非常多的装道具，玩家需要搭配好装备在进行推图，那么暗黑2重制版有哪些暗金戒指比较强？一起来看看吧。

暗黑2重制版暗金戒指推荐

拿各的戒指：最大变量30MF/+75准确率。开荒MF自用。

乔丹之石：唯二的技能戒指，法系用。此外还是D2r中触发DC事件的Key，也常作为物价水平的风向标。

矮人之星：最大变量15法术减伤。吸火、打钱，自用。

乌鸦之霜：最大变量20敏捷/+250准确率。20敏/高准确率才有交易价值。

布尔凯索的婚戒：最大变量5%吸血。唯二的技能戒指。

自然祥和：最大变量30毒抗/11物理减伤。k老尼时可防止尸爆。满变才有交易价值。

鬼火投射者：最大变量20%吸电/20MF。PK用，20%吸电才有交易价值。