真女神转生5魔王城第三层路线怎么走 第三层魔王亚略怎么打

2021-11-19 09:45:21 来源：互联网 编辑：佚名

真女神转生5魔王城第三层boss的难不小，打boss之前玩家需要收集地图中的各个道具和箱子，那么真女神转生5魔王城第三层地图怎么走？一起来看看吧。

真女神转生5魔王城第三层攻略

魔王城第三层，boss为魔王亚略，会召唤2个小弟单卡拉比，单卡拉比能使用万能魔法。

单卡拉比还会使用各种buff与debuff，尤其是命中下降影响输出节奏，尽快的用技能消掉debuff，boss的冥界破是一个大杀器，起手最好先把防御buff叠满。

结束战斗后，会遇到八云，这里对话选项可能会影响结局，我选的不赞同八云看法，回到东京，去实验室二楼触发剧情。

魔王城后半段走法路线如下：