喋血复仇噩梦难度跑酷卡组怎么搭配 狙击位怎么配卡组

2021-11-19 09:38:31 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇噩梦难度玩家正常打难度很高，需要搭配好卡组在进行攻略，那么喋血复仇噩梦难度有哪些好用的卡组？一起来看看吧。

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奶妈狙击位卡组

狙击位卡组

跑酷使用速度卡组，现金基本不跑了，一直跟队友地推

章节4弱点卡组

说说个人心得。有固定队伍的老哥别整什么分享财富了，那可太拉了，铜币拾荒+金钱至上整起，滚雪球越滚越肥，我的队伍基本上前期人手一张金钱至上，有时候还上2张铜币拾荒(这卡可叠加)每局人均收入2-3k。