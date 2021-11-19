光环无限火力增强成就怎么做 怎么在三难度拿到三星

光环无限火力增强成就是一些汇总的成就之一，这个成就需要玩家在三级武器演习获得五次三星，下面就为大家分享光环无限火力增强成就攻略。
火力增强是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：在第3级的武器演习中取得3星5次。
成就玩法
选择”学院——武器钻研“，之后选择任意一把武器，选择第三个难度，取得三星即可。
如果失败多练习即可达到三星指定分数。
需要使用五种武器分别获得一次第三个难度的五星，实在有困难可以试试我推荐的五种武器：干扰器，圣堂光束枪，S7狙击枪，穿刺戟，M41 SPNKR 火箭发射筒。
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光环无限火力增强成就是一些汇总的成就之一，这个成就需要玩家在三级武器演习获得五次三星，下面就为大家分享光环无限火力增强成就攻略。光环无限火力增强成就攻略火力增强是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：在第3级的武器演习中取得3星5次。成就玩法选择”学院——武器钻研“，之后选择任意一把武器，选择第三个
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孤岛惊魂6最近新出了范斯疯狂这个DLC，DLC中有不少成就让玩家解锁，其中有个萌萌范斯成就需要玩家找到所有玩偶的位置，下面就为大家地下孤岛惊魂6全玩偶的位置。孤岛惊魂6范斯疯狂DLC全玩偶位置分享不用担心漏掉任何一个玩偶，任何时间点都可以返回收集，它们会在精神级别1至5的固定位置出现，看上去就是摇头