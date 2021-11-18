光环无限天钩射击成就怎么做 怎么用抓钩劫持敌方载具

2021-11-19 09:13:11 来源：互联网 编辑：佚名

光环无限游戏中有多种成就可以完成，其中有个天钩射击成就很有意思，需要玩家使用钩爪夺取敌方的载具，下面就为大家分享天钩射击成就的完成方法。

光环无限天钩射击成就攻略

天钩射击是游戏中一个比较麻烦的成就，完成条件为：在一场匹配游戏中抓钩劫持一架敌方飞行载具。

成就玩法

只有“死锁”和“高功率”两张地图有飞行载具。

首先需要在地图上找到抓钩道具，然后找一个高处苟着。当敌方飞行载具接近时，将准星移至飞行载具上，如果准星中间出现黄色，则说明抓钩可以抓到载具。

此时使用左键抓住飞机，快飞到的时候使用夺取键(屏幕下方会提示)。此时飞机控制权将被你夺取，并解锁成就.