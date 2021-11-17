艾尔登法环战灰有什么用 战灰怎么用

2021-11-18 10:10:15 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环战灰是游戏中非常重要的一个技能，这个技能比较特殊，在不同的武器上都能使用，下面就为大家介绍艾尔登法环战灰的使用方法。

艾尔登法环战灰作用介绍

艾尔登法环对过去的战技系统进行了大改，也就是现在的“战灰”系统，区别就在于，战技和武器直接绑定，而战灰可以套用在不同的武器上。

游戏中大部分武器、盾牌都可以替换战灰，在赐福(也就是篝火)休息时就可以替换，让你的战术更加多样，比如“混种大剑”的初始战灰“落雷”，你就可以换成“辉剑圆阵”或者别的什么法术，来配合你的战术和人物属性。

另外，还有一部分特殊武器并不能替换战灰，但相应的，它们也拥有独特的战灰技能，这些独特的战灰能力普遍比较强大，比如在巨人拖车中找到的奥托维斯巨剑，独有战技奥托维斯漩涡蓄满力可以打出多段范围伤害，非常强力。