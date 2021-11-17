永劫无间无敌磐石怎么用 无敌磐石作用是什么

2021-11-18 10:05:48 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间无敌磐石是游戏中一个非常强力的技能招式，使用的好能再战斗中反败为胜，下面就为大家介绍永劫无间无敌磐石的使用方法。

永劫无间无敌磐石使用方法

普通蓄力的磐石只能被普攻触发被蓝霸体打一下就飞了，无敌磐石可以被蓝霸体攻击触发

无敌磐石的时候，平a打你有伤害没硬直，蓝霸体打你触发磐石。

正常拼刀时普攻对普攻，蓝霸体对蓝霸体，如果拼刀的一方是阔刀，就会触发阔刀独有的磐石状态，但是前提条件都是拼刀，也就是说阔刀要打出攻击才行。

而阔刀A或者B以后再B蓄力，这时哪怕这个蓄力不出手，被蓝霸体打了也能触发磐石，这就是所谓无敌磐石。

无敌磐石最赖的就是不需要攻击出手，只要蓄力蓄着就能触发，所以混战中防御性能很好。