真女神转生5混沌王人修罗怎么打 队伍怎么搭配

2021-11-18 09:40:08 来源：互联网 编辑：佚名

真女神转生5混沌王人修罗是游戏中一个难度很高的boss，免疫各种属性伤害还非常高，需要搭配好队伍才能打过，下面就为大家分享真女神转生5混沌王人修罗的打法。

真女神转生5混沌王人修罗打法

成功在没有人死的情况下打过了。

最开始，我会建议队伍中的三人要有物无/物反，最后一人要是物耐。

这样的话，人修罗便会不停对物耐的人用物理攻击。

如果全队也是物无/物反，人修罗会不停用万能攻击。

全队也建议有不屈斗志。

队伍分享

梅菲斯托

我完全的抛弃了梅菲斯托的Buff和攻击技，变成了一个纯粹的Debuff手。

主要工作是放玛卡加玛翁，能封到一只也算赢，封到人修罗大赢。

成功封到2个对手以上的话就可以选择用物品帮其它成员回MP

同时也是祸时的唯一使用者。

祸时：蛮攻可以大幅增加输出。

湿婆

主力群攻手。

反正到就是不停出湿婆之跃，湿婆之跃食不到会心的霸气。

使用祸时：蛮攻时要确保有效380以上MP。

合一神

主力单体攻手。

配合祸时：蛮攻出技

出祸时：蛮攻前一回合一定先上会心的霸气。

其它回合可按情况选择打人修罗/用物品帮其它成员回MP。

狄蜜特

Buff+回+解Debuff

优先清Debuff，有空档上Buff。

上好Buff后可以用物品帮其它成员回MP/PASS

必要时回血，专用技很强，一定回满。