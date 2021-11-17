艾尔登法环灵马有什么用 灵马哨笛在哪里获得

艾尔登法环灵马是游戏中非常重要的道具，想要召唤灵马首先需要获得灵马哨笛，那么艾尔登法环怎么获得灵马哨笛？一起来看看吧。
当玩家从女主角梅琳娜那里得到灵马哨笛后，便可以随时召唤出名为灵马的马匹。
灵马的行动非常敏捷，可以在广阔的区域中高速移动，而移动的快捷程度对于游戏的探索体验来说恰恰是非常重要的一个要素。
此外，灵马在移动的过程中还能通过二段跳登上更高处的场所，并且支持玩家在骑乘状态下进行攻击，大幅拓展了战斗策略的多样性。
即使你在战斗中途跑走，敌人受到的伤害也会保留，所以玩家大可骑着马打游击。
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