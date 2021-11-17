真女神转生5前期怎么加点 属性怎么点好

2021-11-17 09:20:04 来源：互联网 编辑：佚名

真女神转生5游戏中有属性加点系统，玩家需要提高属性才能打出更好的效果，那么真女神转生5前期熟悉怎么点？下面就为大家介绍一下。

真女神转生5前期加点方法

近战-建议基本属性力99之前全力

枪械-建议基本属性速99之前全速

魔崩-建议基本属性魔99之前全魔

当你把单属性加到99的时候。你至少已经60级以上了。

本作的魔法攻击依然强势，如果你不想选择特意玩法的话直接无脑全部加魔就可以，也可以稍加一点速度 增加先手率。