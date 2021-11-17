真女神转生5真结局是什么 怎么触发真结局

艾尔登法环测试版已经上线了，游戏中有多种道具可以使用，每个道具的作用和用法都不同，下面就为大家介绍艾尔登法环墓碑的作用。艾尔登法环墓碑作用是什么墓碑是在游戏里随机出现的建筑。墓碑附近都会有一些死去的灵魂，玩家可以搜集这些灵魂来协助自己作战。这些逝去的灵魂是有使用限制的，通常被称为XX的骨灰。只要捡到

2021-11-16 | 0