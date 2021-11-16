帝国时代4极难电脑怎么打 开局怎么玩

2021-11-16 09:37:45 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中AI有多个难度可以挑战，其中极难难度是最高的难度，电脑AI的发展出兵速度非常快，下面就为大家分享帝国时代4极难电脑的打法。

帝国时代4极难电脑打法

关键点

不要断农民

不要卡人口

不要升经济科技

开局

tc 生产农民，6 农吃羊，侦察兵把 tc 旁 2 只羊带回来，然后绕着 tc 探路，找羊。

生产出来的第 1 个农民去造房子，然后造矿场，挖金子。

生产出来的第 2 个农民，此时第 1 个农民刚刚造完房子，2 个人一起造矿场，然后去挖金子。

接下来生产的所有农民全部吃羊，直到升级封建，侦察兵记得把找到的羊带回家。

升级封建

当你人口数量 15 时，也就是 1 侦察兵，12 肉农，2 金农时，资源刚好 400 食物，200 黄金，拉 3 个吃肉农民造地标。

再拉 1 个吃肉农民去造伐木场，伐木。此时 1 侦察兵，8 肉农，2 金农，3 地标，1 伐木。

接下来生产的所有农民全部去砍树，直到游戏结束。侦察兵去找对面家。

如果是法国经济会很好，直接补第 2 个房子;如果是英国木材会不够，先砍树，等 50 木头立刻起第 2 个房子，人口 19 或 20。

升封建后

3 个造地标的农民，拉 2 个去砍树(如果要升城堡，去挖金子)。此时木头刚刚 150，剩下的 1 个农民起铁匠铺。

铁匠铺升级造攻城武器科技，50木，125金，刚刚够。之后黄金如果够了再升级弓箭攻击力。

如果是法国，造完铁匠铺之后，再起 2 个靶场，然后去砍树;如果是英国，造完铁匠铺直接去砍树。

进攻

靶场/英国地标起弓箭手，集结点直接点对面家附近，囤积 10 个即可。一轮齐射秒步兵，两轮齐射灭骑手。

此时游戏时间 8 分钟到 8 分半左右。停止生产弓箭手，等 300 木头造冲车。存 2 个冲车就去冲电脑 tc。

冲车靠近 tc 后，tc 就会打冲车，把弓箭手拉过去保护冲车，放心，tc 只会攻击第一个目标，不会打弓箭手。

把来拆冲车的步兵秒掉后，弓箭手原地起冲车，继续冲 tc。冲完 tc 冲第二个地标。

游戏结束

10 分钟到 10 分半之间结束战斗。如果要刷专精，就不要推地标，慢慢发育。

PS：多人打电脑也可用，20 分钟之内推 4 家中等绝对没问题。记得补弓箭手。

这是打电脑的套路，对人无效很正常，所以不要说：要是对面XX怎么办。电脑是傻的，不会变通。

法国起两个靶场经济都比英国好，经济好的离谱，必削。