艾尔登法环大树守卫boss怎么打 boss在哪里

2021-11-16 09:30:36 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环测试版中的boss不多，大树守卫就是其中的boss之一，大树守卫的boss和移动速度都比较慢不过伤害很高，下面就为大家分享艾尔登法环大树守卫boss的打法。

艾尔登法环大树守卫boss打法

在进入宁姆格福后，很快就能看到在平原上移动的大树守卫。游戏初期没有解锁升级、坐骑系统时来挑战他还是有些难度的，一般推荐玩家先绕过他，进行一定的探索收集后再回来挑战。

在骑乘灵马的状态下与大树守卫的作战难度会大幅降低，实在打不过的玩家可以考虑先去关卡前的废墟赐福点获得灵马。拿到灵马后可以再收集制作一些亚罗果干用于随时回复灵马的血量。

骑乘状态玩家的作战方式非常简单，就是通过来回移动攻击大树守卫。它的大多数招式都可以通过冲刺移动来跑出攻击范围。

唯一要注意的是地面的石块、树木会挡住马匹的移动路径，我们也可以将其拉到下图的废墟旁，这里有一大片平地非常适合冲刺。

如果是马匹被攻击到的话可以使用亚罗果干来回复，保证马匹不死挑战他基本没有太高的难度。

如果打算步行作战的话，推荐购买装备一块好点的盾牌，魔法骑士自带的「卡利亚骑士盾」拥有高达100点的物理减伤率就非常适合。

大树守卫的招式大多可以用盾牌抵挡，两招盾击虽然会大幅度削减精力槽，令玩家倒地或击退。但盾击后大树守卫不会立即追加任何招式，所以直接用盾牌格挡也是非常安全的。

大树守卫最具威胁的招式是冲过来时的下撩斩。这招直接原地防御或翻滚都很容易被击中，而且伤害非常高。

骑马的话可以通过冲刺跑利用高速位移来躲过。步行的话，要注意他冲过来时站到戟的外侧顶端位置(如下图)，这样用盾牌是能挡住的。靠内站的话则一般都会被击中。

击败大树守卫可以获得盾牌战技·圣域。该战技会在地面释放一片领域，角色或召唤物站在领域内可以持续回复血量。