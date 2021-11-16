艾尔登法环玛尔基特boss怎么打 恶兆怎么过

艾尔登法环玛尔基特是测试版中的boss之一，这个boss打起来不是很难，出招前摇较大，玩家找准时机闪避攻击就行，下面就为大家介绍艾尔登法环玛尔基特的打法。
一般推荐利用些战技、魔法、道具来对付玛尔基特会比较轻松，比如盾牌的铁壁盾防开启后基本能防御玛尔基特的所有招式。或者圣域搭配离群的野狼打召唤流等等。
玛尔基特的招式大开大合，推荐在他身边不断绕圈伺机进行输出。
他的重锤则需要看准时机利用位移加翻滚来躲。
原则上还是多利用盾牌来防御他的招式。另外就是利用战技或魔法来输出快速削减他的血量。击败他后可以进入城堡。
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