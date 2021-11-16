艾尔登法环墓碑有什么用 墓碑是干嘛的

2021-11-16 09:04:16 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环测试版已经上线了，游戏中有多种道具可以使用，每个道具的作用和用法都不同，下面就为大家介绍艾尔登法环墓碑的作用。

艾尔登法环墓碑作用是什么

墓碑是在游戏里随机出现的建筑。

墓碑附近都会有一些死去的灵魂，玩家可以搜集这些灵魂来协助自己作战。

这些逝去的灵魂是有使用限制的，通常被称为XX的骨灰。

只要捡到就可以用，没有任何限制，只会消耗玩家的血量或者魔法，所以在boss战时，玩家可以直接召唤这些灵魂来帮助自己。