艾尔登法环龙心脏有什么用 龙心脏在哪里用

2021-11-15 09:17:31 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环测试版中有不少道具可以使用，其中有个道具龙心脏比较特殊，需要在特定的位置使用，那么艾尔登法环龙心脏怎么用？一起来看看吧。

艾尔登法环龙心脏使用方法

使用方法：

在池塘中间遇到一个飞龙boss，击杀飞龙可以获得龙心脏。

龙心脏的使用地点在隔海相望的岛上。

出墓地左走，有个背剑巨人，往下走看见隆道洞窟进去打boss，打完boss直走就是。

岛上有条嘴里冒火的死龙，在他心脏那停下有个执行仪式，按三角就行了。

交互条件：

1.黄昏交互。

2.打一个挖矿的地牢的巨人boss，拿到龙剑。

3.信仰达到11。