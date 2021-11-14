怪物猎人物语2银火龙会心单猜基因怎么搭配 会心单猜怎么玩

2021-11-15 09:02:26 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人物语2银火龙有多种基因流派可以任意搭配，每一种流派的玩法都不同，那么怪物猎人物语2银火龙单猜基因怎么玩，一起来看看吧。

怪物猎人物语2银火龙会心单猜基因玩法

满级银火龙数值

只能说不愧是最后更新的怪，数值优秀，比炎王会心高，比烬灭火攻高。当然前两者依旧十分优秀，可以哪个真爱用哪个。

会心单猜基因搭配

核心思路：会心回绊，爆破添头。

打法介绍：主打会心，尽可能多开烬灭刃，因为烬灭刃会心几率高，只要不是太非都能暴击，会绊满级情况打一发，会心了性价比还是很高的。爆破系统既是凑bingo的也是个添头。

基因详解：

突袭基因【特大】：29费对单84/99/114威力，技能会心率提升20/25/30%，可暴击。

核心技能，也是最需要主动开的技能。

纯来源于烬灭刃斩龙。

粉尘基因【大】：44费对群80/95/110威力，60/70/80%令对手爆破异常，不可暴击。

这个费用，摆明不是主动开的，就是个凑火力bingo的添头。

纯来源于大轰龙。

乱舞基因【特大】：20费对单84/99/114威力，15/25/35%令对手烧伤3回合，可暴击。

副位技能，视情况使用，比如怪物倒地必定会心时，或者费用不够开烬灭刃想赌一下暴击。而且随机到也没必要再改成烬灭刃。

个人觉得没必要换起爆基因【小】，毕竟爆破迟早爆，而且爆破不会经常给对手上，万一怪物不在爆破异常时随机到还有点亏，到时还得主动换成烬灭刃，唯一优势是13低费。

乱舞基因【特大】纯来源于银火龙。

会心基因【特大】：加会心12/14/16%

加会心不解释，打暴击必带。

太多太多地方能出，没有就多刷刷。

耐烧伤基因【特】：满级时烧伤无效。

放彩虹基因的位置，不过放这个不影响bingo。

火山图，太多火属性能出。

会心牵绊基因【特大】：会心攻击时牵绊值上升20/22/25。

维持这个会心单猜的核心，虽然很难刷，但是尽量满级。

建议刷雪山或冰属性，只在冰属性上出。

火场怪力基因【特大】：体力低于一半时，攻击力提升25/30/35。

凑bingo，而且确实有用。

火山图，太多火属性能出。

火强化基因【特大】：火属性攻击强化30/35/40。

这个不用解释了吧。。。

火山图，太多火属性能出。

炸弹客基因【特大】：爆破异常伤害提升30/35/40。

凑bingo和辅助爆破添头。

火山图，太多火属性能出。