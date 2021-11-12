暗黑地牢2盗墓技能怎么解锁 解锁顺序是什么

暗黑地牢2游戏中每个职业都有自己的背景故事，玩家每次完成背景故事就能解锁一个技能，那么暗黑地牢2盗墓解锁技能的步骤是什么？一起来看看吧。
解锁Repartee(消除隐身，获得嘲讽和闪避)
步骤：
你有四个技能：
1：毒酒
2：安抚
3：离开
4：深呼吸
一开始丈夫会守护酒瓶(注意酒下方的守护token，如果直接下毒会被反击，增压)，可以用2技能减少他下一回合施加的压力伤害或是3技能避开，守护token消失后用1技能毒酒;接下来用4技能减压，再重复上述步骤一次就能过。
解锁Shadow Fade(隐身并后退)
步骤：
你有四个技能：
1：稍等片刻(减压)
2：鹤嘴锄
3：开棺卝材
4：位移一格
守卫每回合监/视两排并随机抽一排查看，同时会守护一个棺/材，主角被发现会增压。要点是不被发现的情况下用4技能位移到第一排，接下来可以用3技能开棺/材，也可以2技能消灭守卫，压力过高可用1技能减压(有冷却时间，不能一直用)。
持续开馆材(有些棺/材带机/关会增压)，直到刷出一个稍微豪华的棺/材，打开就通关。
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