暗黑地牢2麻风队伍怎么组 麻风阵容怎么玩

2021-11-14 09:55:49 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2游戏中由多个职业可以选择，其中麻风剑客的伤害特别高，和其他职业合理搭配能打出不错的效果，那么暗黑地牢2麻风阵容怎么搭配，一起来看看吧。

暗黑地牢2麻风队伍玩法介绍

第一张图因为技能点+3硬着头皮放弃了毒dot，选了农场，意料之外的第一张图非常顺利，进二图以后基本进入暴打邪教徒状态，全程只在关底爆压了两次，但是最终战没有做好技能搭配，所以赢得有点勉强。

考虑到毒dot效率低所以考虑让瘟疫站3号位补流血和白刀伤害，因为麻风和老兵是主要的输出位置(其实基本就是麻风输出了)，最后让小丑承担一个功能位，全力上buff和提供拉前控制。

技能组:

瘟疫:治疗，致盲，红刀，冲击，镁雨。

小丑:加闪白刀，推队友往前，拉对面，加演，降压。

麻风:chop(永远的神)，打2，复仇，解瞎，降压。

老兵:指挥，白刀，盾击，咆哮，反击。

一图把老兵的反击敲了，思路是用老兵和麻风两个前排尽量的多的承担压力，用小丑和瘟疫降压和控制血量。

开局优先让老兵给麻风上指挥解瞎，用嘲讽反击补充对后排的输出。如果同时有这两个需求就用小丑加演老兵以尽量降低麻风早期带瞎眼超速的影响。在中后期如果拿到miss加暴击token的饰品，就算超速也可以让麻风直接先打一刀，横竖都不会亏。

尽量给老兵配置承伤和加速类的饰品。老兵抢先动无论是嘲讽承伤还是给麻风上buff收益都非常高。

尽量在开局尽快处理掉前排的脆皮单位或者让麻风打满伤害。用瘟疫致盲处理或者小丑拉前后排单位，由于老兵嘲讽token是加防所以和目盲相性极佳。

虽然队伍对4号位的威胁能力比较差，但是两个辅助单体回血回压能力都比较强势，可以利用阵容的吃伤吃压能力硬吃两三个高威胁技能以后强杀前排，或者把后排控到前排再杀。对三四号位以拖为主