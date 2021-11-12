艾尔登法环飞龙岛怎么过去 龙祭坛在哪

2021-11-14 09:51:23 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中前期会让玩家找到龙祭坛，只有找到了龙祭坛和npc对话才能卡王飞龙岛，那么艾尔登法环飞龙岛在哪？一起来看看吧。

艾尔登法环龙祭坛在什么地方

龙祭坛怎么走

卖武器的教堂商人处，打开地图，地图的左手边海滩处，有个商人，商人背后不远处有个洞窟，进去有boss，一直走到底就是。飞龙boss心脏可以换个奇迹还是咒术来着。

飞龙岛怎么过去

杀了飞龙之后去找太刀哥，会跟你对话让你去飞龙岛。