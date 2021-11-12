真女神转生5新手怎么玩 稀有怪有哪些

真女神转生5游戏已经正式发售了，小心一定有不少玩家已经开始游戏了吧，那么真女神转生5新手开荒怎么玩，下面就为大家介绍一下。
首先DLC几种稀有怪物
这些怪物哪怕不买DLC，也有，只是非常稀少看，而购买了DLC且使用(设置里可以调是否使用，即使买了，也可以选择不用DLC)的情况下，会让大地图上拥有大量的稀有怪物。
说一下稀有怪物种类：
1 金色稀有怪
击败掉落可以卖商店换取大量金钱的物品。
2 蓝色稀有怪
击败掉落可以增加神意点10的道具，需要自己在道具里使用。
3 黑色稀有怪
击败后掉落可以使主角升1级的道具，此道具需要自己使用，且只加到当前等级的临界点，需要自己再打一只怪才可以正式升级。
4 红色稀有怪
击败后掉落可以使 使魔升1级的道具，使用后，同样需要手动打一只怪才可以升级。
这几种稀有怪，每次出现都是随机弱点。，哪怕一次出几个同样的怪，弱点也都是随机的。
并且，除了唯一弱点外，其它攻击均是免疫状态。并且极高概率第一回合结束逃跑，极小概率不逃跑，使用一个不痛不用的DEBUFF。
稀有怪只要打中弱点，就会被打死。
问题是很多新人不清楚如何去打弱点，毕竟赌的话，概率太低了。
这时候，就需要商人卖的道具，就是商店列表里最后一个道具。，使用后可以看目标的所有状态，其中也包括弱点。
那么买了DLC的玩家，就可以大量购买此道具，然后反复刷这些稀有怪，就能够极短时间内获得大量钱，经验，学习点。
简单点说，有人无聊的话，可以开局直接刷到满级，然后一路碾压通关。
简单说一下灵体
人物和使魔，都可以通过灵体来获得技能，或者耐性状态。
技能中有一类叫做 专有 技能。 此类技能只能是固定使魔才能学习。
但是主角很独特，可以学习使魔的 专有 技能。 例如前期拿到的青神灵体， 主人公就可以学习专有的单体大伤害物理技能。
主人公也分为主魔和主物理， 注意根据自己加点， 再来配合灵体来选择技能就好了。
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