极限竞速地平线5新手开荒用什么车 新手怎么玩

极限竞速地平线5是一款赛车竞速游戏，游戏中有大量的赛车供玩家使用，那么极限竞速地平线5有哪些适合新手玩家使用的赛车？一起来看看吧。
A级
还是雷克萨斯R CF车展车辆 75000CR是完全可以接受的这款车很均衡，声音也很好听用了原厂发动机涡轮介入的声浪还是很迷人的，颜值也在线!这车用了拉力胎所以雨天完全无影响!放心使用!
调教代码：119 269 961
S1级
个人喜欢的法拉利PORTOFINO 2018跟之前2.0版本调教又微调了齿比提速有所提升，胎压防倾角也做了调整尽量让车子别推头，和之前比有所提升但还是有点推!手动自动都可以!适合萌新练手，注意注意注意此车用了热熔光头胎不适合雨天和雪天比赛!一定注意!选这车还是以为颜值还有就是可以敞篷!
调教代码：152 325 084
调教代码：128 833 771
帕加尼 ZONDA C 车展车辆210万CR偏贵但拍卖便宜一些大家根据自己情况去选择购买!
这款车是我队友发现的，地平线4他就及其爱用这款车，后来我发现这车操控稳得要命就跟帖地面一样，有点4代CCGT的感觉于是乎就调了一台，这车适合手动提速不是这车的优点但车稳得要命，后段速度没问题，老玩家使用手感会很好!也是用了拉力胎所以季节不用太担心，AT的小伙伴也是可以用的，但就加速略差不要在意稳住了后面妥妥的超回来!
调教代码：104 318 444
S2级
梅奔 AMG封面车!车展车辆抽奖也有很多车友抽到不是很难搞!
这车手感丝滑用了F1的发动机声音跟F1梅奔车队的声音一样，爽歪歪!稍微转向不足但是S2级不推的几乎没有，用习惯了还是很舒服的，AT MT均可!用的半热熔胎不太适合雨雪天气!
调教代码：378 333 736
拉力泥地
1.A级泥地 适合A级泥地赛
2018款 EXOCET 车展车辆5万CR
此车既便宜又好用加速 操控都不错AT MT也都无所谓，均衡的很，谁用谁知道!
调教代码：134 213 716
2.S1级泥地 适合S1级泥地赛
HOONIGAN 福特RS200 车展车辆50万CR
此车4代表现就不错，但不太适合线上太轻了，打AI还是富富裕裕的!新手萌新建议此车很均衡!AT MT均可
调教代码：159 020 768
保时捷2019款 911GT3 车展车辆25.5万CR
为啥选这个车，颜值啊!车辆完全没有减重拉力赛道还是很起伏车辆太轻操控感会差，这车完全没有减重但上了前后空动套件，稳定性很好!马力堆得足够，S1比赛还是很容易对付AI的!建议MT
调教代码：157 689 025
A级越野
1.A级越野 适合越野赛道
日产23RALLY 车展车辆 50万CR
这车很均衡换上OZ这款白色轮毂漂亮至极，车辆操控很好，高空落下稳得一批!AT MT均可
调教代码：502 008 941
越野目前就调了A级。
逛街、测速区间
1.S2级超跑 街车
杰哥不用多介绍了，做剧情也好，车展也好都能搞到!这车我调了470极速，给个坡就起飞，适合刷测速区间和危险标志!
调教代码：506 767 755
漂移车辆
1 适合各种漂移赛道
马自达 RX-7 1997款 车展车辆3.5万CR 很便宜
第一次调漂移车辆，以前自己漂移玩的也不咋样，这次也是吸取很多经验经过尝试调了这款车出来!
调教代码：138 827 498
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