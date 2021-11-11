喋血复仇机枪无限弹药流卡组怎么配 卡组怎么玩

2021-11-12 09:26:40 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏中每种职业都能搭配出不同的卡组，其中机枪无限弹药流卡组非常好玩，在战局种续航能力特别强，那么喋血复仇机枪无限弹药流卡组怎么玩？一起来看看吧。

喋血复仇机枪无限弹药流玩法介绍

主要角色选霍夫曼，队伍效果可以加10%弹药容量。

1.安全室恢复

这个主要是习惯，初期大家都会挨打，帮助自己也帮助别人。(非必要)

2.有备无患

核心卡牌之一，主要是为了拿两把LMG(轻机枪)。

前期可以突击步枪配霰弹枪，输出稳定。

3.管理重载

核心卡牌之一，没有使用的武器会自动装弹药。

对于LMG来说，换弹是个大问题，有了这个就不用管换子弹的速度。

你只要没弹药，换个武器，听到喀嚓一声，它就帮你装好了。

4.弹药包

核心卡牌之一，没有子弹就没办法洒弹。

前期弹容量稀少，两把LMG子弹会不够用，就算有买弹药箱(道具)。

5.摩托车头盔

看你的技术，我是会被普通殭尸偷袭的那种，不知不觉地被扣血。(非必要)

这张卡牌无法使用瞻孔(右键)瞄准。

RPK用瞄准比较打得中，M249则没这个问题。

也可以替换成其它防御类型，或着无视防御。

6.赏金猎人

这个是为了和银弹互搭而装备，打死一只突变者可以赚10元。(非必要)

7.绞肉机

蹲蹲三宝之一，也是核心卡牌之一。蹲着LMG会稍微稳一点。速度毫无意义。

8.前蹲!

蹲蹲三宝之一。队友老是骂你射她，有了这个卡片，子弹洒完也不用看他们的脸色。

9.长期抗战

蹲蹲三宝之一，也是核心卡牌之一。这个也是增加准确度，防御不补小补。

有了绞肉机和长期抗战，基本上准确度就跟突击步枪一样了。

10.银弹

核心卡牌之一，增加子弹伤害和穿透，把殭尸打成汁。

杀死突变者会扣5元就是了。

11.大口径之弹

核心卡牌之一，同银弹。

12.垫料大衣

同摩托车头盔。(非必要)

13.木护甲

同摩托车头盔。(非必要)

14.战术背心

核心卡牌之一，同弹药包。

15.弹药皮带

核心卡牌之一，同弹药包。

总结

前期关卡很难成型，弹药太少(恐惧来自火力不足)，虽然买弹药箱就OK。

后期只要你蹲在角落，你就是王者(乱跑变亡者)。

射完换枪，等你射完，下一把也装弹装好了。

根本蓝波转世，整场都是LMG的枪声。

卡牌的顺序可以随意更动，我也不知道要装甚么了，所以就装防御类型的卡牌。