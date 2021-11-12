帝国时代4资源采集速度怎么提高 怎么提升农民采集效率

帝国时代4开局玩家就需要快速控制农民来采集各种资源，这样能帮自己的国家快速发展，那么帝国时代4怎么提高采集效率？一起来看看吧。
以伐木场为例，讨论如何提升采集效率。
建造第二个伐木场时需要进一步考虑资源点的位置以及伐木场的位置，在最大程度上提升资源采集效率。
注：为了简化计算，没有将相邻的树考虑在内。
然后计算建造伐木场所需的时间及价值。
伐木场的价值=50木材+建造时间。其中50木材需要采集5次，往返5次×16秒=80秒，1个村民建造伐木场的时间是10秒，所以伐木场的时间价值是90秒。
此时就需要根据树木之间的距离及时间差值来计算伐木场的最佳建造位置(??>90秒)。
【资源到建筑的距离为1】(240秒)与【资源到建筑的距离为2】(270秒)之间的差值是30秒，如果距离为2的位置有3颗树或更多，则30秒×3+≥90秒。
所以伐木场和资源之间的距离为1时是最好的，也可以将此作为第二伐木场的选址地，这样可以最大程度优化采集效率，同时还有利于建造新的建筑。不推荐在距离>2的位置建造伐木场。
最后就是经济权衡的问题，是将这50木材用于建造第二伐木场，还是用于其他更好的地方?这一点就需要各位根据自己的游戏节奏去把握了。
资源介绍
根据文章开头所列的数据来算，每棵树可采集150木材，现在来计算在路上花费的时间，农民走过的路程包括：
从建筑走到资源点
采集资源直到上限
从资源点返回建筑
村民采集上限按10计算，那么150木材÷10采集上限=往返15趟。
开局后首先要做的就是采集资源，下方列出了各种资源的图例、采集后获得的资源数量以及采集效率。
上方列出的“采集效率”包括采集资源的时间，但不包括农民行走及存放资源的时间。需要注意的是，步行时间也会影响到资源采集效率。例如，在浆果丛采集食物时，15秒就可以收集10点食物，但是如果浆果离得远的话，可能光步行就需要8秒的时间。浆果丛的采集速度是最慢的，而步行距离的增加又会进一步降低采集速率。
动物的尸体不会腐烂，所以从它们身上采集的食物数量是固定的，但如果不尽早处理掉的话，可能会影响到建筑的放置。
下方为渔船的采集速率：
注：1个村民需要10秒才能砍倒1颗树，然后才能采集木材。
极限竞速地平线5是一款赛车竞速游戏，游戏中有大量的赛车供玩家使用，那么极限竞速地平线5有哪些适合新手玩家使用的赛车？一起来看看吧。极限竞速地平线5新手开荒赛车推荐A级还是雷克萨斯RCF车展车辆75000CR是完全可以接受的这款车很均衡，声音也很好听用了原厂发动机涡轮介入的声浪还是很迷人的，颜值也在线
喋血复仇游戏中每种职业都能搭配出不同的卡组，其中机枪无限弹药流卡组非常好玩，在战局种续航能力特别强，那么喋血复仇机枪无限弹药流卡组怎么玩？一起来看看吧。喋血复仇机枪无限弹药流玩法介绍主要角色选霍夫曼，队伍效果可以加10%弹药容量。1.安全室恢复这个主要是习惯，初期大家都会挨打，帮助自己也帮助别人。(
帝国时代4开局玩家就需要快速控制农民来采集各种资源，这样能帮自己的国家快速发展，那么帝国时代4怎么提高采集效率？一起来看看吧。帝国时代4资源采集方法以伐木场为例，讨论如何提升采集效率。建造第二个伐木场时需要进一步考虑资源点的位置以及伐木场的位置，在最大程度上提升资源采集效率。注：为了简化计算，没有将
暗黑地牢2游戏中有个森林地图，森林第三层玩家会遇到一个树妖boss，这个boss打起来比较困难，很容易翻车，下面就为大家分享暗黑地牢2树妖boss的打法。暗黑地牢2树妖boss打法开幕时树根会对我方全体施加一层缠绕，之后每轮一动每动对随机2名英雄再次施加缠绕(不触发反击)，施加缠绕不附带伤害和压力，
暗黑破坏神2重制版游戏中最高等级是99级，玩家每升一级都能获得一点技能点，不过除了通过获得技能点的方式游戏中还有其他获取技能点的方式，下面就为大家介绍一下。暗黑破坏神2重制版技能点获取方法从部分能奖励技能点的任务获得点数，这些任务分别为第一幕任务1、第二幕任务1和第四幕任务1。邪恶洞穴第一幕这个任务
帝国时代4游戏中PVP最多可以4V4对战，在多人PVP中玩家不但需要技术还要和队友相互配合，那么帝国时代4多人PVP新手中国和蒙古怎么打？一起来看看吧。帝国时代4新手中国和蒙古pvp打法重点：攻略内容肯定不是最好的，甚至不一定是正确的，但是肯定是在中低分段是很好使的，(毕竟手残党也不追求排名)手残指
使命召唤先锋游戏中的枪械的金皮都非常好看，想要解锁金皮需要完成特定的条件，那么使命召唤先锋怎么刷MG42金皮，一起来看看吧。使命召唤先锋刷MG42金皮方法每天不是很肝。零距离是真的恶心，但是在模拟屋刷出了一些心得。图一是笔者的模拟屋腰射零距离配装，技能是冷血透视和加移速，一定要带烟雾弹。在眼里按住左
极限竞速地平线5改装是游戏中非常重要的事情，玩家将赛车改装的号就能获得大量的加成，那么极限竞速地平线5变速器怎么改？一起来看看吧。极限竞速地平线5变速器改装方法变速箱追加全新7速、8速、9速、10速赛车变速箱。该系列的变速箱为玩家的改装提供了新的选择空间。差速器新追加漂移差速器，越野差速器，拉力差速
暗黑破坏神2重制版游戏中的装备道具不计其数，光是符文就非常多，游戏中的符文都是有编号的，编号越高爆率越低，25号以上的符文都是万分之一的爆率，下面就为大家分享31号符文乔的获取方法。暗黑破坏神2重制版31号符文乔获取方法大部分玩家一般是找遗忘之塔“女伯爵”刷符文，这个暗金怪爆出符文的几率非常高。运气
暗黑地牢2游戏最近进行了更新，更新后游戏中的雪山地图难度直线上升，其中boss伤害特别高，那么现在暗黑地牢2雪山该怎么打？一起看看吧。暗黑地牢2雪山地图攻略当前版本邪教徒、雪山BOSS加强的最多，终于有BOSS样了。特别是刚进雪山时，我一般都会整顿下装备，配上原本就带着悲壮、肃杀感的BGM，体验感拉