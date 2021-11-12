帝国时代4资源采集速度怎么提高 怎么提升农民采集效率

2021-11-12 09:21:45 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4开局玩家就需要快速控制农民来采集各种资源，这样能帮自己的国家快速发展，那么帝国时代4怎么提高采集效率？一起来看看吧。

帝国时代4资源采集方法

以伐木场为例，讨论如何提升采集效率。

建造第二个伐木场时需要进一步考虑资源点的位置以及伐木场的位置，在最大程度上提升资源采集效率。

注：为了简化计算，没有将相邻的树考虑在内。

然后计算建造伐木场所需的时间及价值。

伐木场的价值=50木材+建造时间。其中50木材需要采集5次，往返5次×16秒=80秒，1个村民建造伐木场的时间是10秒，所以伐木场的时间价值是90秒。

此时就需要根据树木之间的距离及时间差值来计算伐木场的最佳建造位置(??>90秒)。

【资源到建筑的距离为1】(240秒)与【资源到建筑的距离为2】(270秒)之间的差值是30秒，如果距离为2的位置有3颗树或更多，则30秒×3+≥90秒。

所以伐木场和资源之间的距离为1时是最好的，也可以将此作为第二伐木场的选址地，这样可以最大程度优化采集效率，同时还有利于建造新的建筑。不推荐在距离>2的位置建造伐木场。

最后就是经济权衡的问题，是将这50木材用于建造第二伐木场，还是用于其他更好的地方?这一点就需要各位根据自己的游戏节奏去把握了。

资源介绍

根据文章开头所列的数据来算，每棵树可采集150木材，现在来计算在路上花费的时间，农民走过的路程包括：

从建筑走到资源点

采集资源直到上限

从资源点返回建筑

村民采集上限按10计算，那么150木材÷10采集上限=往返15趟。

开局后首先要做的就是采集资源，下方列出了各种资源的图例、采集后获得的资源数量以及采集效率。

上方列出的“采集效率”包括采集资源的时间，但不包括农民行走及存放资源的时间。需要注意的是，步行时间也会影响到资源采集效率。例如，在浆果丛采集食物时，15秒就可以收集10点食物，但是如果浆果离得远的话，可能光步行就需要8秒的时间。浆果丛的采集速度是最慢的，而步行距离的增加又会进一步降低采集速率。

动物的尸体不会腐烂，所以从它们身上采集的食物数量是固定的，但如果不尽早处理掉的话，可能会影响到建筑的放置。

下方为渔船的采集速率：

注：1个村民需要10秒才能砍倒1颗树，然后才能采集木材。