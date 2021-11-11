暗黑地牢2树妖boss怎么打 森林第三层怎么过

2021-11-12 09:10:29 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2游戏中有个森林地图，森林第三层玩家会遇到一个树妖boss，这个boss打起来比较困难，很容易翻车，下面就为大家分享暗黑地牢2树妖boss的打法。

暗黑地牢2树妖boss打法

开幕时树根会对我方全体施加一层缠绕，之后每轮一动每动对随机2名英雄再次施加缠绕(不触发反击)，施加缠绕不附带伤害和压力，缠绕会降低速度，当一名角色缠绕到达三层会被控制，强制放一个对所有队友的aoe加压力。

当所有角色都三层缠绕时会放一个全体aoe然后解除所有人的控制，攻击树根会让一个2层以上缠绕的友方英雄解除一层缠绕。

本体会放2个技能：

一个是单体造成伤害且加压，打击面1234位全覆盖。

另一个是类似一代先知落石一样的标记2人之后造成巨额伤害和压力。

接下来介绍如何通过bug无伤过，其实很简单随便一个英雄放嘲讽就好了，因为boss的二技能只能对标记使用，而如果场上有英雄有嘲讽那么会导致boss放不出二技能而一直跳过回合。

利用老兵开嘲讽，二当家蛮子打树根清每回合的2个缠绕，瘟疫毒本体，期间因为嘲讽，莫名其妙丢失不小心蛮子被打进死门，理论上是可以全程只吃一个boss一技能过的。