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暗黑破坏神2重制版技能点最多有多少 最多能获得多少技能点

2021-11-12 09:04:00来源：互联网编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中最高等级是99级，玩家每升一级都能获得一点技能点，不过除了通过获得技能点的方式游戏中还有其他获取技能点的方式，下面就为大家介绍一下。

暗黑破坏神2重制版技能点获取方法

从部分能奖励技能点的任务获得点数，这些任务分别为第一幕任务1、第二幕任务1和第四幕任务1。

邪恶洞穴

第一幕这个任务很多玩家都不会陌生，只需要将营地外一个洞穴(邪恶洞穴)中的所有怪物全部击杀即可完成，“尸体发火”这个挺有名气的精英怪就在这里面，任务完成后与“阿卡拉”对话会获得1点技能点奖励，同时还有一次免费洗点的机会。这个洗点奖励不要太早使用免得浪费掉，三个难度一共三次免费洗点机会，用完后只能通过赦免勋章重置角色属性和技能。

下水道任务

第二幕第一个任务在城镇的下水道中，下水道第二层有个小站，需要击杀的怪物就在第三层，其特点是能复生骷髅怪，可在清理部分小怪后直接攻击他。将其击杀后会掉落一本“技能之书”(队伍中多个未完成角色会对应掉落多本，但每个角色只能拾取一本)，使用后会获得1点技能奖励。

QQ截图20210923091147.png

衣卒尔

第四幕第一个任务需要击杀“绝望平原”的一个堕落天使“衣卒尔”，这个精英怪并没多大难度，有风险的是找他的路上或者他身边有很大几率会出现大量“电鬼”，装备不太好的玩家注意安全。完成此任务后回城与大天使“泰瑞尔”对话会获得2点技能奖励，三个难度一共6点。

奥玛斯

这三个任务一共奖励4点技能点，三个难度就是12点技能点，再加成1到99级升级奖励的98点，加在一起每个角色最高能获得110点技能点。除此之外还有一些奖励不错的任务也值得完成，例如第三幕奖励生命值和5点属性的任务，第五幕打孔任务和奖励抗性的任务等等。

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