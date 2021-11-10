帝国时代4新手中国PVP怎么打 蒙古多人PVP怎么玩

2021-11-11 09:36:59 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中PVP最多可以4V4对战，在多人PVP中玩家不但需要技术还要和队友相互配合，那么帝国时代4多人PVP新手中国和蒙古怎么打？一起来看看吧。

帝国时代4新手中国和蒙古pvp打法

重点：攻略内容肯定不是最好的，甚至不一定是正确的，但是肯定是在中低分段是很好使的，(毕竟手残党也不追求排名)

手残指的是不会操作兵，鼠标apm可能只有10-20，但是不算键盘，毕竟产兵快键键就不停点同一个键应该不难。

手残不等于基础为0。最起码的运营过程是要知道的，比如别人极限4:30上2本，你磨磨蹭蹭5:30也得能上。

中国

1.中国无兵速奇观。适合任何易守难攻的图，黄金更多那更好。

开局记得和队友说一声，如过连堵口墙都不需要自己出更好。很慢的上2时代，毕竟2时代也没啥加成。上2同时起第2城镇中心，然后进宋，然后3城镇中心。每个城镇中心大概需要4个半农民采羊肉才能不断农(进宋就7个)，善用4个命guan的监督，能+20%效率，和升级科技叠加。然后就不缺肉的前提下闷头发展经济就行经济。反正最后需要的总数是一样的，除了开头，后面的调配问题不大。理想的话，我18分半左右奇观就能好，20分钟以内应该不难。这个时间段点甚至有一半左右玩家连帝王都还没上的。然后你会有大概120-140农民，农民分2批大概每批40个采黄金(带上命guan)，剩下的伐木，适当采点石头，出一个攻城武器场帮助升攻城武器科技，然后命guan加速钟楼爆20多个蜂巢，配合一些手推炮就行。守在奇观附近，适当拉墙当掩体，但不要过长(手推炮被墙阻挡射线是双方的)钟楼产能不够的话就再加速一个攻城武器厂。最后阶段记得后方藏一个王宫，进元吃buff，还能防止家被拆光了地标失败。

蒙古

2.蒙古傻爆商人金马。适合易守难攻，但是口子较多的图(比如蒙古高原)

最近发现的，蒙古的金币多得是真的离谱。最近几把打了不到1小时，我挖的金子都破10万了。

老规矩，tc不停农需要4.多个人吃羊。石头开局不要用于双倍农，留着。多人伐木，多到最后10几个也没问题。慢慢上2，6分钟前就行，不急。记得说一句蒙古没墙让你队友去把口全封了。还有就是如果没安全中立贸易站，让远端队友起个市场。

上2以后双城镇中心拍下去，2时代记得选银之树。然后石头全用于双倍商人。这一波下来木头少个1k多是很正常的。再贪一点可以再起一个市场爆商人，这里也在吃羊转型期，木材消耗会非常巨大。

商人不停地补，补到大概60-70个就够了。

在补商人的途中，你觉得木材开始不少盈余了，就将伐木农民慢慢拉到羊圈采肉，准备上时代。

3本果断选择金币+50%。

4时代选白塔，因为不缺经济，石头可以升科技。我们上因为3比较慢4比较快，所以得要很多个科研站一起研究。比较缺石头。

一般来说，3和4是连跳的，和上面的中国无兵奇观一样。大概12-13分钟上3,15分钟不到就帝王了。

然后就有2套打法了，我倾向于第一套。

第一套，大概40农民采肉，不采木，30农民跟地标采金，然后就可以10几个马厩不停爆重装骑士了，蒙古重装骑士是380几点血8点护甲，非常的强。每次屯30来40个，然后随便a出去就行，当垃圾兵使用。金币收入大概在每分钟6000左右，是随便花甚至可以送点给队友的。你想的话，甚至可以绕个圈把对面家农民全杀了，拆房子没比火矛慢多少(蒙古有火把科技)

第二套就是0农采肉，40农民采木，30农民跟地标，6到7个攻城武器场傻爆手推炮+拍子。

需要队友在前面当肉盾，让人很不爽。明明这么贵重的单位完全可以当消耗品。需要手动去点人群多的地方不然拍子经常犯傻，还得老是找木头挖，很烦，不推荐，但是也就只有中国和蒙古能玩工程器海了。