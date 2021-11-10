使命召唤先锋MG42金皮怎么刷 MG42金皮怎么解锁

2021-11-11 09:26:20 来源：互联网 编辑：佚名

使命召唤先锋游戏中的枪械的金皮都非常好看，想要解锁金皮需要完成特定的条件，那么使命召唤先锋怎么刷MG42金皮，一起来看看吧。

使命召唤先锋刷MG42金皮方法

每天不是很肝。零距离是真的恶心，但是在模拟屋刷出了一些心得。

图一是笔者的模拟屋腰射零距离配装，技能是冷血透视和加移速，一定要带烟雾弹。在眼里按住左键不松手冲冲冲就完事了。

远距离的话我也推荐模拟屋去刷。可以用图2。不论是中路还是旁边那个直通的路，架起来就好。

推荐C点那里，A点的因为有一堆轮胎所以距离有的时候不一定够。如果出生在A建议架中路，没事多穿穿，反正250发子弹续航很强。总体下来还是挺爽的。