极限竞速地平线5怎么改变速器 差速器是什么

极限竞速地平线5改装是游戏中非常重要的事情，玩家将赛车改装的号就能获得大量的加成，那么极限竞速地平线5变速器怎么改？一起来看看吧。
变速箱
追加全新7速、8速、9速、10速赛车变速箱。该系列的变速箱为玩家的改装提供了新的选择空间。
差速器
新追加漂移差速器，越野差速器，拉力差速器。这几个差速器为不会调教细节参数的玩家提供了固定的开合比例，而通常的可调范围均是0-100%，对细节参数颇有心得的玩家们也可以亲自进行调节。
圣战群英传解放游戏中有很多兵种可以选择，不同的兵种能够搭配不同的阵容，那么圣战群英传解放兵种阵容怎么搭配？一起来看看吧。圣战群英传解放士兵阵容推荐卫线三人组：死亡骑士(不死族3阶兵，带憎恨碎片，两回合左右大概率白嫖一个敌军(非不死族)全体中毒+诅咒debuff，而且因为全员出伤，输出其实不低)魔人(
圣战群英传解放游戏中有很多同伴可以选，不同的同伴的技能和能力都不同，那么圣战群英传解放同伴哪个好？下面就为大家介绍一下。圣战群英传解放同伴推荐1.奥莱恩单体输出在目前的游戏中很僵硬，即使考虑加血也没有太好的适用范围。唯一的优势是先攻很高。使用方法：第一回合等待，然后开隐身走位，第二回合配合队友连打两
暗黑地牢2会议是本作新加入的一个系统，能够了解到游戏中的角色之前的背景故事，还有技能加成，那么暗黑地牢2开局回忆怎么选？一起来看看吧。暗黑地牢2开荒会议选择推荐大部分英雄初始技能都能用，挑顺眼的给就行，早晚都要满的东西。前期可以先给掘墓过年二当家一人一个，标记和清尸体都是不用升级就带的效果，清尸体是
帝国时代4是一款即使战略游戏，游戏中有多种战术打法，其中有个双tc是很常见的战术，那么帝国时代4双tc战术好用吗？一起来看看吧。帝国时代4双tc战术玩法双tc最大的难点无非2个，第一是对方的早攻如果非常强力，而且自己位置差，cover不到采木的农民，那就很容易g，双tc对木的依赖蛮大的。第二个就是实
暗黑地牢2比起前作多出了一个好感度系统，好感度的高低在游戏中非常重要，那么暗黑地牢2好感度怎么提高？下面就为大家介绍一下。暗黑地牢2刷好感方法你要做的就是第一个城镇升级老兵减压或者瘟疫减压，然后找个无时限的战斗疯狂刷压力和好感就行。第一个钟给瘟疫能开一个给队友上buff的技能很关键。由于这代路边战斗
帝国时代4鹿门山之障是蒙古帝国中的一个战役关卡，这关需要建立防线防御敌人的猛攻，难度比较大，下面就为大家分享帝国时代4鹿门山之障战役过关攻略。帝国时代4鹿门山之障战役攻略防线构筑1.北路防线位于刷兵点前，依托树林和河流建立防御阵线，由于没有高地，所以尽力使用曲射炮，也可以用直射炮的，放在北路隔着森林
暗黑地牢2游戏中有多个职业可以选择，不同的职业玩法不同，搭配的阵容也不同，那么暗黑地牢2有什么好用的队伍？下面就为大家介绍一下。暗黑地牢2阵容推荐因为神秘学家血压拉满的回血技能，以及盗贼平平无奇的技能，导致我一直没有练他们。结果今天发现神秘学家的火球术是真的好用。这次的开局很戏剧性，因为神秘学家破坏
暗黑地牢2和前作的界面不再一样，二代是需要玩家操控马车来选择道路，马车是可以装上各种配置的，下面就为大家推荐暗黑地牢2马车各种实用的配置。暗黑地牢2马车配置推荐1.通用箱子，最实用的2.食物箱，没用3.冰箱，没用4.煎饼果，貌似没实装5.各类地图，做任务有用6.眺望塔，地图可以用sl大法检测岔路，如
银河破裂者游戏中有多个难度可以挑战，不少玩家通关了一周目的战役打算二周目挑战游戏的最高难度，那么银河破裂者最高难度战役怎么打？一起来看看吧。银河破裂者战役最高难度攻略最高难度战役模式，90天通关。1：前期基地根本不用管2：优先做完钴钯钛铀几个材料任务3：任务做完就可以打造种植园培养这四个材料4：材料
银河破裂者游戏中前中期农业非常重要，玩家需要先提高农业的产量在进行下一步发展，那么银河破裂者怎么提高农业产量？一起来看看吧。银河破裂者农业产量提升方法操作方法:1.建好3级培育机，通电。2.建尽可能多的3级采收机，注意不要给采收机通电，-定要确保造好时采收机没有在工作。采收机们电力-起连一个没有电的