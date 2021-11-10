暗黑破坏神2重制版31号符文乔在哪获得 符文乔怎么刷

2021-11-11 09:15:05 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中的装备道具不计其数，光是符文就非常多，游戏中的符文都是有编号的，编号越高爆率越低，25号以上的符文都是万分之一的爆率，下面就为大家分享31号符文乔的获取方法。

暗黑破坏神2重制版31号符文乔获取方法

大部分玩家一般是找遗忘之塔“女伯爵”刷符文，这个暗金怪爆出符文的几率非常高。运气好的时候甚至可以爆出比较珍惜的符文。因此是玩家们必刷的对象之一。根据凯恩之角给出的数据，女伯爵这个位置可以刷出1-24的符文。不过编号越是靠后的符文越是难以刷出来，几率极小，甚至连百分之一都没有。当年编号靠前的是在噩梦和普通难度中爆，而编号靠后的必须在地狱模式之下才能爆出来。

编号25以后的符文都是极品中的极品，非常值钱。看看爆率就知道了。很多符文爆率是万分之一、甚至百万分之一。不过好在符文是可以合出来的，配合宝石就可以了。

25 古尔 爆率0.0011% 安达利尔 地狱

26 伐克斯 爆率0.0008% 安达利尔 地狱

27 欧姆 爆率0.0011% 安达利尔 地狱

28 罗 爆率0.0004% 安达利尔 地狱

29 瑟 爆率0.0004% 都瑞尔 地狱

30 贝 爆率0.0002% 都瑞尔 地狱

31 乔 爆率0.0002% 墨菲斯托 地狱

32 查姆 爆率0.0001% 墨菲斯托 地狱

33 萨德 爆率0.00003% 巴尔 地狱

另外，在地狱难度第三幕的崔凡客，议员们也是可以爆出符文的。当年很多玩家都是在这里刷的。

在这里可以刷出25-33的符文，不过33的萨德爆出来的几率极低。就算是运气超好也不一定遇得上。