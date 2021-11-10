暗黑地牢2雪山怎么过 雪山boss怎么打

2021-11-11 09:00:48 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2游戏最近进行了更新，更新后游戏中的雪山地图难度直线上升，其中boss伤害特别高，那么现在暗黑地牢2雪山该怎么打？一起看看吧。

暗黑地牢2雪山地图攻略

当前版本邪教徒、雪山BOSS加强的最多，终于有BOSS样了。特别是刚进雪山时，我一般都会整顿下装备，配上原本就带着悲壮、肃杀感的BGM，体验感拉满，有那种冒险小队跋山涉水后要挑战最终BOSS的感觉了。

因为难度上升，应该不少队伍都倒在这里吧，分享下一些小技巧：

1.火种道具留一留，打邪教徒时提前用，BOSS战也能吃高光BUFF。

2.用陷阱道具破小天使、双刀剑圣的闪避，能极大降低血压升高的概率。

3.没带瘟疫的话，最好留点药草打邪教徒，不然碰到主教，就能体验一下啥叫真正的DOT流。

4.BOSS难度提升最大，最好在打完第二张图时就开始储备道具，圣水、鸦片酊、药膏、抗眩晕药。

5.优先集火狮子、书籍锁，不光是这俩锁效果恶心人，而且这俩的站位一般是1-2号位，方便集火。

6.建议严查阿三，每次带阿三打锁链BOSS都开演，连续奶0、奶1，还是奶自己，结果会阵亡人的周目都是阿三，这么想回归到古神那边是吧。

boss打法

升级强盗的追踪射击，就那个移除闪避的技能，升级后会给敌人一个被连击的debuff，配合盗贼强化的投掷飞刀对连击debuff提升50%暴击快速击杀堕落天使(那个无视守护，有潜行的飞刀，不是腐蚀或者没特效的那个)，没了堕落天使，剩下的就是强盗开反击，瘟疫奶上，老兵开守护保盗墓，老兵堆防御抗巨斧怨灵就行。