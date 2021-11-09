圣战群英传解放怎么配兵 士兵怎么选

圣战群英传解放游戏中有很多兵种可以选择，不同的兵种能够搭配不同的阵容，那么圣战群英传解放兵种阵容怎么搭配？一起来看看吧。
卫线三人组：
死亡骑士(不死族3阶兵，带憎恨碎片，两回合左右大概率白嫖一个敌军(非不死族)全体中毒+诅咒debuff，而且因为全员出伤，输出其实不低)
魔人(恶魔1阶兵，全队25物理伤害UP，真的是朴实无华又给力，核心BUFF)
霸主(恶魔4阶兵，全队无视对面20物抗，核心BUFF)
前线队伍(我通关70级不到，假设170的统率)：
特殊NPC选择：
1.主角(转职暗夜之刃，装备只讲一个直觉碎片+大恶魔之铠，其他你随意，后期因为装备加暴击加太多已经溢出，加暴击的技能都可以拿掉，这里分享一个技能树小BUG，先提升势力好感度到尊敬。
然后战斗技能树的“XX战争”你速度点了，紧接着再降好感度到友好。技能点会自动退还给你，但是对应势力的“XX战争”武艺还能保留，我的精灵战争俩武艺就这样来的)
2.埃贾马(装备专属武器+憎恨碎片，双物伤技能，大范围打debuff状态，并且攻击距离远，AOE范围大，杀敌被动堪称炮灰大师，至于大招?那玩意无视就行了)
3.巴塔尔(装备专属武器+憎恨碎片，2格嘲讽大风车+防反YYDS，堪称异世界盖伦，带头冲锋哥)
士兵选择：
阿巴登(不死族4阶吸血鬼的特殊士兵NPC，多5暴击，这个提升很不错，装备骄傲碎片，定位，核心输出)
龙巫妖(不死族4阶兵，装备直觉碎片，定位强力光环+副坦，还能给个不错的AOE，要啥自行车)
守望者(精灵3阶兵，装备憎恨碎片，普攻单体输出，2格距离暴击情况下不比4阶输出型大哥差，2技能剑雨更是兼具AOE输出+上DEBUFF，很强的远程兵种)
厄里倪厄斯(恶魔3阶兵，装备悲伤碎片，提供一个一般AOE，主要目的是给一个集体回血手段，算是中庸型士兵)
魔迪斯(恶魔3阶兵，装备悲伤碎片，定位强力控制哥，核心技能是1技能，打法很特殊。打碾压战就第一回合放个2技能打个600伤害的AOE意思一下，然后就在后排挂机那种。关键在于打硬仗，搭配巴塔尔嘲讽哥，可以把对面的大哥位集体控到死)
建筑选择：
恶魔建筑亵渎殿堂：+50暴击伤害
恶魔建筑深渊之心：+10物理伤害
不死族建筑墓地：墓地每存在一个单位给战场单位+20威力
精灵建筑季节神庙：+10暴击概率
主角转暗夜之刃的好处：
1.被动吸血鬼之势+技能树拿非利人的指挥官之势(全员给强效暴击+闪避)
2.技能灼烧裁决+技能树战斗的剧毒之刃+技能树战斗的吸血鬼之力(单体麻痹，灼烧，流血，中毒)
3.技能树战斗的处决+战斗技能树25点点出来的狂热，补刀更给力，2技能裁决刷新更快。
军团组成的好处：
1.进攻方面，主角提供高暴击BUFF，卫线提供25物攻BUFF+20物抗穿透，龙巫妖提供降全抗15的虚弱光环，特殊NPC专属武器还自带25抗性穿透，基本上打起来对面顶级兵在同伴NPC面前是无护甲，在小兵面前，大概是10护甲。而且全队基本所有人的暴击率都在60以上，输出能力很强。
2.防御方面，主角通过技能树战斗的以牙还牙，获得近战被暴击会反击且必爆，搭配技能树里的吸血鬼之力，一刀可以回半管。狼人之血提供每回合固定的回血，主角通过法术日蚀，打中2个人以上，基本是空血变满血。
主角技能树拿非利人30点被动暮光脉冲打对面血也可以吸血，并且无条件给1格范围队友回血。队友方面，前文介绍了，中毒BUFF基本第一回合就给对面全员挂上，降了15伤害，搭配虚弱再降15威力。
巴塔尔负责前一到两轮抗伤，帮队友吸引火力，之后由埃贾马杀敌造出来的炮灰和龙巫妖，吸血鬼顶上，厄里倪厄斯多少提供点回血。魔迪斯直接给没有无视大哥给控到死。
具体打法思路：
碾压战不谈，只讲打硬仗。
进入战场后，只有一个细微的开局差异。
根据对面后排站位是否比较密集，如果后排有2个大哥位以上站一起，原始法术“地下通道”直接送巴塔尔上前线(注意别传送进死骑的降主动光环，这样巴塔尔先手不了)。
主角开局就贴脸对面兵堆，然后暮光法术日蚀，打一个2格范围1K+血的AOE，核心目的在于通过释放暮光法术拿技能树魔法的奥术之力给的“强力”BUFF(+15威力)，然后2技能裁决送给对面犄角旮旯里的大哥位。
接下来，第一轮AOE开始洗地，吸血鬼2技能暴击能打出2500~3000的伤害，搭配巴塔尔的大风车，对面第一层前排基本就要少1~3个，埃贾马+守望者+厄里倪厄斯+魔迪斯，四个人负责远距离偷对面后排，龙巫妖看情况站前排或者直接空降对面后排补AOE。
最后结果就是，第一回合我方结束行动时，对面前排里，上方的怪会打主角(因为主角贴脸了)，中间的怪被巴塔尔+吸血鬼清场，下方可能剩1~2个怪(前排怪输出不高，1~2只不足为惧)。
后排边角的大哥位要被主角控一个，后排中部或者下方的怪基本要死一批，最后后排一般还有1~2只大哥位+2~3只小虾米能动的，还要去集火巴塔尔。
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