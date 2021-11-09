圣战群英传解放同伴怎么选 哪个同伴厉害

2021-11-10 09:32:44 来源：互联网 编辑：佚名

圣战群英传解放游戏中有很多同伴可以选，不同的同伴的技能和能力都不同，那么圣战群英传解放同伴哪个好？下面就为大家介绍一下。

圣战群英传解放同伴推荐

1.奥莱恩

单体输出在目前的游戏中很僵硬，即使考虑加血也没有太好的适用范围。

唯一的优势是先攻很高。

使用方法：第一回合等待，然后开隐身走位，第二回合配合队友连打两次夹击，一般至少稳定秒掉一个单位。

2.卡丽珊卓

普攻是远程攻击神圣伤害，还不错。

技能是治疗波，基本上只有第一回合可以稳定奶全队，后面能奶3个都是烧高香了。

祝福光环，聊胜于无，她和队友不会站一起。

大招，复活3个队友，本来应该强无敌，可惜现在敌人太弱根本造不成减员。

打法建议解锁大招以后打阵地战。

3.奥梅瑞尔

纯粹的光环怪，其他方面表现都不怎么样。

光环提供强效暴击，鼓舞和闪避，可以省下一个卫线，但站位会比较激进，本体也不太抗打，容易被集火秒掉。

总之手感一般，感觉一般阵容里都没她的位置。

4、巴塔尔

一个旋风嘲讽2圈的人，无敌，然后体质比较高，抗伤害能力还行。

贴脸嘲讽一些远程可以让他们a不出来，然后近战可以配合定身让他a不出来。

使用方法：冲!

5、埃贾马

同伴里唯一一个远程物理输出，普攻去掉了demo里的队友伤害，算是能用的。补刀招小弟这个技能，前期比较有用，后期看看就得了，敌人的属性是大幅度领先于队友的。

那个范围技能对限制双方走位的效果都一般，如果附带一个减速的话，这个技能可以有一些战略价值。

使用方法：放到最侧面，然后找个角度a就行了。

6、梅伦德拉奇

普攻带定身，一回合定身2个，近战兵被定身+周围没人=空过一回合，硬仗的神。

其余的技能都是摆设。

由于目前难度太低，硬仗比较少，导致没他什么事。如果需要越很多级去打人，这个普攻带控制的同伴肯定是首选。

7、莎莉

普攻没啥特色，技能是个2格范围的爆炸，伤害奇高。

体质成长很低，非常脆，65级不到2000血，如果不能第一轮造成对方大量减员，很容易暴毙。

莎莉这么强属于占了难度低的便宜，打硬仗建议不上莎莉。

使用方法：带着一窝子吸血鬼冲上去连爆n下，让对手前排大量减员，或者让其他人先冲上去吃伤害，自己先等待然后打第二波。

8、伊尔梅伦

群体回复，打boss专用(现在boss的设计也是有问题的)

由于这游戏的ai特别喜欢集火一个目标(也应该这么设计ai)，所以群体奶的价值比不了单体抬大量血线的单位(比如在海里克收了一个叫莉莉娜的魅魔，我会一直把她带到通关)。这个奶主要体现为对aoe的反制作用，让玩家可以肆无忌惮地让兵堆一起。

但不管怎么说，一回合可以稳定a出两下的远程一定不会有多弱。

使用方法：建议卫线放一个祝福或者直接上卡丽珊卓，然后围绕着伊尔梅伦打，不要让她频繁走位浪费输出空间。

9、塞巴斯蒂安

封自己人路的神。

埃贾马都没有队友伤害了，你还在这给队友上致盲和灼烧(灼烧还会把回复顶掉)这两个最恶心人的debuff，实在说不过去。

使用方法：不知道，封路也不是很好使。

总结：

格式：硬仗评分/虐菜评分/特殊使用场景(满分为10，这个分数给的比较看心情，0代表没有出场机会)。

奥莱恩：0 / 0 / 打boss。

卡丽珊卓：10(大招) / 6 / 无。

巴塔尔：8(容易被秒) / 10 / 无。

奥梅瑞尔：0 / 0 / 无(感觉完全没有出场机会)。

埃贾马：8 / 8 / 无

梅伦德拉奇：10 / 0 / 无。

莎莉：6 / 10 / 敌人以近战为主，不容易被秒的战斗。

伊尔梅伦：7 / 10 / 打boss以及其他回合数很多的消耗战。

塞巴斯蒂安：0 / 0 / 一些地形很奇怪的战斗，堵路口用。