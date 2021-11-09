暗黑地牢2开荒选谁的回忆 回忆怎么选

暗黑地牢2游戏中有多个职业可以选择，不同的职业玩法不同，搭配的阵容也不同，那么暗黑地牢2有什么好用的队伍？下面就为大家介绍一下。暗黑地牢2阵容推荐因为神秘学家血压拉满的回血技能，以及盗贼平平无奇的技能，导致我一直没有练他们。结果今天发现神秘学家的火球术是真的好用。这次的开局很戏剧性，因为神秘学家破坏

2021-11-09 | 0