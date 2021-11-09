帝国时代4双tc战术怎么玩 双tc是什么战术

2021-11-10 09:16:11 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4是一款即使战略游戏，游戏中有多种战术打法，其中有个双tc是很常见的战术，那么帝国时代4双tc战术好用吗？一起来看看吧。

帝国时代4双tc战术玩法

双tc最大的难点无非2个，第一是对方的早攻如果非常强力，而且自己位置差，cover不到采木的农民，那就很容易g，双tc对木的依赖蛮大的。第二个就是实在要点的东西太多，点不过来，这个只能说确实没什么办法，我也还没习惯，只能熟悉，推荐要把热键都熟悉好。

boit在玩双tc教学的时候用的是中国，但是这个套路应该是各个文明都基本通用的，不过中国有额外的一些优势，建tc和升本建筑快，所以速度上还略胜一筹。而且二本出烈日瓮城，至少可以护住伐木场的农民，而且出的兵完全不用金子，所以金矿由他去。劣势则是封建的兵种也都挺拉跨的，只能靠数量硬来，虽然也不是不行。

双tc本质上就是凭经济优势抗对面的先攻优势，抗住了你赢，扛不住对面赢，另外操作拉跨对面也赢。

额外的优势是，如果你没急着进攻，虽然是会和对面一起进城堡，甚至略晚。但是手上现有的兵力不成正比，对面基本是20垃圾兵+攒资源进城堡，然后进去了两手空空。