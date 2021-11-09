暗黑地牢2怎么刷好感 好感度在哪刷

2021-11-10 09:09:27 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢2比起前作多出了一个好感度系统，好感度的高低在游戏中非常重要，那么暗黑地牢2好感度怎么提高？下面就为大家介绍一下。

暗黑地牢2刷好感方法

你要做的就是第一个城镇升级老兵减压或者瘟疫减压，然后找个无时限的战斗疯狂刷压力和好感就行。第一个钟给瘟疫能开一个给队友上buff的技能很关键。

由于这代路边战斗没有时间限制，留一个怪然后老兵吼瘟疫全体buff疯狂减压，然后瘟疫用单体buff，老兵用守护把他两和其他人关系都刷满，剩下的就是平a过去。

至于留下来的怪血肉关留羊或者砍刀都可以，森林留骷髅剑圣，燃烧城镇看着留，邪教徒留长小翅膀飞着的那一个。其他给你上dot或者各种疾病的不留。道具不用省，血少了各种消耗品补上，好感一定要刷满。

只要刷满了，后续会有各种加伤害降压力加血追击，只要压力不到4点战斗就不会降好感，剩下的盗墓强盗自己好感就会长满的。

唯一会降好感的只有开马车概率减还有抉择概率减，后续战斗继续刷就好，游戏难度急剧降低。

但是会导致游戏节奏极度拖沓，往往为了刷2点好感要拖十多回合，但是不刷好感根本起不来的，而且只要压力4以上就会飞速恶化导致人人嘴臭，基本上就等着翻车吧。